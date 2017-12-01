Настройки пользователя
Настройки пользователя
+7 (701) 759 90 19 Лента
Астана: -12 °С
Алматы: -3 °С
USD 332.68 EUR 394.16
RUB 5.70 CNY 50.62
Новости
Вся лента >>>

Значительное снижение уровня преступности отмечают в Астане

23 Декабря 2017 02:27 962
Поделиться:
Значительное снижение уровня преступности отмечают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев 2017 года анализ криминогенной ситуации в столице показывает снижение числа совершенных преступлений на 20,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Снижение наблюдается с 34 812 до 27 795 преступлений. В том числе совершенных на улицах - на 24,2%, в общественных местах - 13,5%, несовершеннолетними - на 2,1%.

На данный момент активно работают общественные помощники полиции, численность которых насчитывает 858 граждан.

Итоги 2017 года указывают на сокращение преступлений и повышение уровня доверия населения к работе местной полицейской службы.

Telegram-канал:

Ключевые слова: Астана,
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Архив