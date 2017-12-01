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Значительное снижение уровня преступности отмечают в Астане
23 Декабря 2017 02:27 962
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АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев 2017 года анализ криминогенной ситуации в столице показывает снижение числа совершенных преступлений на 20,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Снижение наблюдается с 34 812 до 27 795 преступлений. В том числе совершенных на улицах - на 24,2%, в общественных местах - 13,5%, несовершеннолетними - на 2,1%.
На данный момент активно работают общественные помощники полиции, численность которых насчитывает 858 граждан.
Итоги 2017 года указывают на сокращение преступлений и повышение уровня доверия населения к работе местной полицейской службы.
Ключевые слова: Астана,
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