Значительное снижение уровня преступности отмечают в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам десяти месяцев 2017 года анализ криминогенной ситуации в столице показывает снижение числа совершенных преступлений на 20,2%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Снижение наблюдается с 34 812 до 27 795 преступлений. В том числе совершенных на улицах - на 24,2%, в общественных местах - 13,5%, несовершеннолетними - на 2,1%.



На данный момент активно работают общественные помощники полиции, численность которых насчитывает 858 граждан.



Итоги 2017 года указывают на сокращение преступлений и повышение уровня доверия населения к работе местной полицейской службы.