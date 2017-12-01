Зимний Арбат откроется в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об открытии полюбившегося жителям столицы Арбата сообщили в акимате района «Сарыарка» Астаны, передает МИА «Казинформ».

«Мы рады сообщить вам, что сегодня в 15:00 всеми любимый столичный Арбат снова распахнёт свои двери. В канун празднования Нового года в 10 полуюртах будет представлен большой ассортимент новогодней продукции: елки, игрушки, украшения, угощения и так далее. Всех приглашаем посетить зимний Арбат!» - сообщили в акимате столичного района.

Режим работы Арбата - с 15:00 до 18:00.