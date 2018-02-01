Жюри Берлинского кинофестиваля раздало «медведей»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Фильм «Не прикасайся» (Touch Me Not) завоевал главную награду 68-го Берлинского кинофестиваля - «Золотого медведя». Об этом объявило в субботу на торжественной церемонии жюри киносмотра, пишет ТАСС.

Выбор жюри стал абсолютным сюрпризом для критиков и журналистов, которые изначально восприняли ленту как чрезвычайно смелый эксперимент. Визуальное сопровождение фильма построено из полуобнаженных тел актеров, в том числе с ограниченными физическими возможностями. Сюжет ленты рассказывает о 50-летней женщине, которая не выносит чужих прикосновений, но борется с этим и решается на специальный вид терапии.

Гран-при жюри фестиваля, которое считается вторым по престижу призом, получила лента «Лицо» (Twarz) польского режиссера Малгожаты Шумовской. В ней рассказывается о молодом человеке, который после несчастного случая в буквальном смысле теряет лицо. Хирургам удалось провести операцию и пересадить ему новое, но после того, как он возвращается в родной город из клиники, от него отворачиваются близкие.

Лучшим актером стал француз Антони Бажон, сыгравший наркозависимого юношу в драме «Молитва» (La priere) режиссера Седрика Кана. Награду за лучшую женскую роль получила 68-летняя Анна Брун за фильм «Наследницы» (Las herederas) Марчело Мартинесси. Статуэтки медведя за режиссуру удостоился Уэс Андерсон за работу над мультфильмом «Остров собак» (Isle of Dogs). Американец хорошо известен берлинской публике - в 2014 году смотр открывала его лента «Отель «Гранд Будапешт» (The Grand Budapest Hotel).

Российский кинематограф в этом году был представлен в основной программе фильмом о Сергее Довлатове. Жюри отметило визуальную составляющую фильма и вручила «Серебряного медведя» за выдающиеся достижения Елене Окопной, которая работала над проектом в качестве художника по костюмам и художника-постановщика.

Во второй по значимости программе смотра «Панорама» выделился фильм режиссера Тимура Бекмамбетова «Профиль», получивший приз зрительских симпатий. Все действие в фильме происходит на рабочем экране компьютера: в виде текстовой переписки, работы в браузере, или разговорах по видеосвязи. Сюжет разворачивается вокруг британской журналистки, которая через социальные сети пытается понять, как исламисты вербуют молодых девушек и уговаривают их приехать на Ближний Восток.

Сейчас Берлинале по престижу все чаще ставят в один ряд сравнивают с Каннским и Венецианским фестивалями. И если раньше немецкий форум проигрывал своим старшим братьям хотя бы по составу звездных гостей, то в последнее десятилетие в этом плане вышел совсем на новый уровень.