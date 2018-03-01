Жизни сбитого поездом мальчика в Павлодаре ничего не угрожает
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Жизни 12-летнего мальчика, которого сбила электричка в Павлодаре, ничего не угрожает, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Черепно-мозговая травма средней степени тяжести, ушиб головного мозга. Там локальные повреждения костей черепа, ну, незначительные - без смещения, - рассказал о его состоянии прессе исполняющий обязанности заведующего травматологическим отделением детской больницы Павлодарской области Руслан Базиков. - То есть в оперативном лечении он не нуждается. Проводится консервативное лечение».
Юноша находился в наушниках, поэтому предупредительных сигналов электрички услышать не мог, рассказали свидетели происшествия. От удара поезда его отбросило в сторону, так как толчок прошёл по касательной. После случившегося его сразу госпитализировали.
«На сегодняшний день состояние с положительной динамикой. Ребёнок кушает, всё хорошо с ним», - сказал Р. Базиков.
Жизни подростка ничего не угрожает, он находится под наблюдением нейрохирурга. После выписки, очевидно, его ждёт дальнейшая реабилитация. В целом, по словам врачей, подростку повезло, так как с учётом случившегося, он мог получить гораздо более серьёзные повреждения.
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