АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителя Костанайской области осудили на 15 лет за изнасилование малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного суда.

«38-летний житель Костанайской области на протяжении двух лет с 2015 по 2017 год совершал изнасилования своей родной малолетней дочери 2001 года рождения. Суд признал его виновным в совершении преступления по ст.120 ч.4 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними»,- говорится в сообщении.

Отбывание наказания назначено в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности.



Приговор не вступил в законную силу.