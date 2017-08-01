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Жителя Костанайской области осудили на 15 лет за изнасилование малолетней дочери

Жителя Костанайской области осудили на 15 лет за изнасилование малолетней дочери
18 Августа 2017 12:28 214

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жителя Костанайской области осудили на 15 лет за изнасилование малолетней дочери, сообщила пресс-служба областного суда.

«38-летний житель Костанайской области на протяжении двух лет с 2015 по 2017 год совершал изнасилования своей родной малолетней дочери 2001 года рождения. Суд признал его виновным в совершении преступления по ст.120 ч.4 УК РК и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними»,- говорится в сообщении. 

Отбывание наказания назначено в уголовно-исполнительной системе максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.

 

Ключевые слова: Костанайская область, Суды,
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