Жители трех городов Казахстана могут получить водительское удостоверение в любом ЦОНе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители Астаны, Алматы и Шымкента могут получить готовое водительское удостоверение в любом ЦОНе, сообщила пресс-служба госкорпорации «Правительство для граждан».

«Как мы знаем, Астана, Алматы и Шымкент - это те крупные города, где за новым водительским удостоверением обращается большое количество граждан. С сегодняшнего дня им не придется ожидать получения готового документа. Они смогут получить его в любом удобном для них ЦОНе, предъявив при этом расписку, выданную в спецЦОНе», - сказал управляющий директор по координации деятельности производства НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Шокан Абдильманов.

Абдильманова отметил, что пилотный проект позволит сэкономить время услугополучателей и снизить очереди в спецЦОНах.

Для этого при оформлении нового водительского удостоверения клиенту необходимо будет заполнить заявление, в котором нужно указать номер отдела, где ему удобно забрать готовый документ, и его адрес.



В настоящее время в Казахстане функционирует 12 специализированных ЦОНов: в Астане, Алматы, Караганде, Таразе, Актау, Павлодаре, Петропавловске, Кызылорде, Талдыкоргане, Костанае, Актобе и Шымкенте, а также два сектора спецЦОН: в Алматы и Сайрамском районе Южно-Казахстанской области.

С начала года в них выдано более 137 тысяч водительских удостоверений.