Жители СКО пришли на прием к сенаторам из-за временной регистрации  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Сенаторы Парламента РК Ольга Перепечина и Серик Билялов провели прием граждан в СКО, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Помимо вопросов по получению жилья и трудоустройству, североказахстанцы просили разъяснить нормы закона об обязательной регистрации граждан по месту фактического проживания.

Пенсионерка Айман Нурсеитова воспитывает внучку, жилье снимает, сама же прописана у сестры. Женщина недоумевает, кто же захочет ее прописывать в съемном жилье.

Более сложная ситуация у жителя Петропавловска Константина Васильева. Чтобы сын мог посещать эстетическую школу и продолжать заниматься игрой на фортепиано, его пришлось прописать у бабушки.







«У меня нет своего жилья. Я живу в доме родственников, слежу за ним. Меня там прописали. Жена прописана у своей матери. Ребенок у бабушки. Если будет прописан дома, то придется переводить в другую школу по месту проживания», - рассказал мужчина.

Сенаторы пояснили, что временная регистрация не является препятствием для оформления ребенка ни в детский сад, ни в школу.

«Вы должны быть зарегистрированы там, где проживаете. Если вы снимаете квартиру, арендодатель должен вас зарегистрировать. Он также несет ответственность. Будете прописаны без права управления собственностью. Вы должны обратиться в ЦОН. Здесь ничего страшного нет», - сказала Ольга Перепечина.