Жители Шымкента могут остаться на улице из-за древнего городища

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте на улице могут остаться 9 семей из-за того что их дома находятся на месте археологического памятника - городища Шымкент, передает КТК.

«Вот только городские власти вспомнили, что на территории археологического памятника жить нельзя и сразу приступили к масштабному проекту по изъятию земель. Им предстоит снести более 40 домов. У многих есть документы, и им обещают выплатить компенсацию. Но есть семьи, которые могут просто остаться без ничего»,- говорится в сюжете.



Девять семей городища Шымкент получили предупреждение готовиться к выселению.



«Некуда идти. Я сюда палатку поставлю. Мне некуда идти, слеплю из кирпичей, тяп-ляп настрою и буду сидеть. У меня нет родных», - говорит жительница Галина Камнева.



Много лет назад в бараки заселились те, кому негде было жить. Сначала платили копеечную аренду, а последние годы все живут бесплатно, так еще и без документов на жилье. Но теперь их надо как-то оформить.



«Однозначно снос и выселение предприниматься не будут, пока этот вопрос не решится. Люди на улице не останутся. Социальное напряжение мы постараемся не возбуждать» - говорит замруководителя отдела земельных отношений акимата Шымкента Нариман Касымбеков.



Чиновники хотят снести 42 домов на древнем городище. У большей части жителей все оказалось легализовано. Теперь владельцы жилищ получат компенсацию. Тем, кто без документов, в акимате советуют успеть оформить право собственности через суд, пока идет процесс изъятия земли.



Чтобы в суде получить право собственности, необходимо как минимум предъявить квитанции об оплате за коммунальные услуги. Но многодетные матери больше года живут в хибарах без света и воды. Говорят, коммунальщики отключили. Теперь женщины и пенсионеры надеются, что без крыши над головой их не оставят.