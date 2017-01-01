Жители Семея жалуются на грязные автобусы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жительница Семея Алия Канатова утверждает, что горожанам приходится ездить в грязных, холодных микроавтобусах, где зачастую ощущается стойкий запах сигаретного дыма, передает ustinka.kz.

- Я езжу на маршруте №16, заходишь туда, как в нору - темно и грязно, даже на потолке отпечатались пальцы пассажиров,- возмущается женщина. - Окна заморожены, ничего не видно. В салоне пахнет сигаретами. В таком антисанитарном состоянии почти все автобусы города. Хотела сфотографировать госномер маршрута, а его не видно из-за снега и грязи.

Однако перевозчик, маршруты которого раскритиковала горожанка, опровергает ненадлежащее состояние своих микроавтобусов.

- Такого не может быть, - заверяет начальник базы Таксомоторного парка Нурлан Туматаев. - Насчет чистоты в салоне мы каждый день беседуем с водителями. А вот по поводу курения разговора быть не может. За это мы штрафуем водителей. Первый раз на один МРП, второй раз уже на три МРП, а если предупреждения неясны им, то и вовсе снимаем с маршрута.

Нурлан Туматаев добавил также, что если горожанка назовет госномер общественного транспорта, где была замечена грязь, то автопарк обязательно примет меры в отношении водителя. А наказать сам автобусный парк может Семейское городское управление по защите прав потребителей, конечно, только в случае предоставления письменного заявления в ведомство, а еще лучше - к письму приложить фото или видео подтверждение. При этом неясно, как горожане смогут разглядеть госномер, который не видно из-за снега.



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