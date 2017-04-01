Жители сел ВКО смогут получать госуслуги в отделениях Казпочты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Восточно-Казахстанской области запущен пилотный проект по оказанию государственных услуг через отделения Казпочты, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе АО «Казпочта», теперь жители населенных пунктов, в которых нет фронт-офисов госкорпорации «Правительство для граждан», могут получать более 70 востребованных госуслуг, не выезжая в районные центры и не дожидаясь приезда мобильных ЦОНов. Сотрудники АО «Казпочта» примут документы и отправят их на оформление в ближайший центр обслуживания населения.

В рамках пилотного проекта получить через Казпочту можно такие услуги, как выдача военных билетов и их дубликатов, выдача справок о наличии или отсутствии судимости, адресные справки, справки из ЕНПФ, свидетельства о рождении, назначение различных пособий и другие.









Пилотный проект действует пока в одной области, но в планах распространить этот опыт по всему Казахстану. «Чтобы получить госуслугу через отделение почтовой связи, необходимо предоставить пакет документов, написать заявление на оказание услуги и при необходимости оплатить госпошлину. Работник АО «Казпочта» примет документы, сформирует пакет и отправит в ближайший центр обслуживания населения, где инспектор ЦОН уже оформит услугу и через курьера отправит готовые документы услугополучателю», - сообщил председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов.



«Это еще одно новшество в линейке услуг Казпочты. Год назад мы запустили продажу ж/д и авиабилетов через наши почтовые отделения, недавно стартовала продажа билетов на выставку EXPO-2017. Мы придерживаемся нашей миссии - соединяем село и город, обеспечивая сельских жителей теми услугами, которые раньше были доступны только в городе. Теперь для получения государственных услуг им не нужно выезжать в город/райцентр, что позволяет значительно экономить время и деньги», - отметила и.о. председателя правления АО «Казпочта» Алия Дыканбаева.