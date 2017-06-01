Жители Пуэрто-Рико проголосовали за превращение архипелага в 51 штат США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство участников состоявшегося в воскресенье референдума о статусе Пуэрто-Рико высказались за то, чтобы эта свободно присоединившаяся к США территория стала 51-м американским штатом. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчета голосов, передает ТАСС.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте референдума, итоги которого имеют рекомендательный характер, на избирательные участники пришли в общей сложности около 509 тыс. человек из 2,29 млн имеющих право голоса жителей архипелага. Примерно 97% высказались за превращение Пуэрто-Рико в 51-й американский штат.

Второй из предложенных в бюллетене вариантов - сохранение прежнего статуса архипелага - поддержали порядка 1,5% избирателей. За третью из возможностей, предполагающую проведение в октябре еще одного тура голосования, во время которого жители смогут высказаться либо за полную независимость от США, либо за то, чтобы у Пуэрто-Рико был статус свободно ассоциированного с США государства, высказались около 1,3% участников референдума.

За проведение референдума выступила партия, добивающаяся вхождения архипелага в состав США в качестве нового штата. Ее представители полагают, что это помогло бы Пуэрто-Рико справиться с серьезными финансовыми трудностями. Итог волеизъявления граждан не является обязательным к исполнению, он носит лишь рекомендательный характер для Конгресса США.

Ранее сообщалось, что местные политические силы, выступающие против превращения Пуэрто-Рико в новый американский штат, будут бойкотировать референдум. Газета The Washington Post отмечала, что республиканцы в Конгрессе США в любом случае попытаются не допустить изменения статуса архипелага. Одной из причин этого является то, что жители Пуэрто-Рико, если территория станет 51-м американским штатом, вероятнее всего, будут поддерживать партию демократов, что несколько укрепит ее позиции в Конгрессе и на выборах президента.

Власти Пуэрто-Рико из-за серьезного экономического кризиса не могут расплатиться с долгами в размере примерно $70 млрд. Консультации по поводу реструктуризации задолженности пока не принесли результатов.

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло рассчитывает, что в Вашингтоне примут во внимание итоги состоявшегося в воскресенье референдума, на котором жители этой свободно присоединившейся к США территории высказались за то, чтобы она стала 51-м американским штатом.