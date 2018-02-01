Жители нескольких улиц в Костанае остались без воды
28 Февраля 2018 15:35 634
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Из-за прорыва трубопровода в Костанае несколько улиц остались без воды, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Ситуацию прояснила пресс-секретарь коммунального предприятия «Костанай Су» Майя Акбасова.
«Утром 26 февраля в 07:38 поступила заявка об аварии на пересечении улиц Амангельды - 1мая. Специалисты отключили подачу воды. Некоторые жилые дома остались без воды. Произошел порыв чугунного трубопровода диаметром 200 мм, которому уже 48 лет. На сегодняшний день работы завершены, произведен пуск воды. Работы завершены сегодня», - прокомментировала Майя Акбасова.
На данный момент, по информации предприятия, проводятся работы по засыпке траншеи.
Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия, Проблемы ЖКХ,
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