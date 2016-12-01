Жители Караганды осуждены за попытку совершить теракт в ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На большие сроки осуждены жители Караганды за попытку совершить теракт, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Этот громкий судебный процесс в специализированном суде по уголовным делам решили провести в закрытом режиме. Уже после вынесения приговора в пресс-службе прокомментировали приговор.

«Приговором суда организатор группы Самат Жолдыбаев получил 9 лет. Александр Кривоносов - 8 лет. Асиф Токарев получил 4 года 9 месяцев в колонии строго режима», - рассказала представитель СМУС ЮКО Нурсулу Жораева.

В ходе судебного процесса выяснилось, что Жолдыбаев и Кривоносов были членами запрещенной в стране экстремисткой организации «ДАИШ». Третий же подсудимый содержал в своем компьютере материалы экстремистского характера.

Судебный процесс начался в середине октября. Мужчинам было предъявлено обвинение по 4 статьям Уголовного кодекса: 192 (Разбой), 256 (Пропаганда терроризма), 257 (Создание, руководство террористической группой) и 432 (Укрывательство преступления).

По материалам дела, по заданию Алмаса Байдилдаева жители Караганды приехали в Шымкент. Здесь они планировали совершить теракт, однако для этого преступникам необходимы были деньги. Забрать которые они по распоряжению Байдилдаева должны были у бизнесмена. Бизнесмен 57-летний Бауржан Абдубаев предстал в суде в качестве потерпевшего. За семьей мужчины преступники установили круглосуточную слежку. Однако в дело вмешались сотрудники спецслужб и не позволили довести до конца запланированное дело.