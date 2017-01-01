Жители Астаны жалуются на смог
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В группах "Астана - Что? Где? Когда?", "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook жители столицы пожаловались на смог, который окутал районы, находящиеся близ частного сектора, включая площадь Независимости.
"Главная площадь страны утонула во мраке дыма от отапливаемых углем близлежащего частного сектора домов. В городе дышать нечем!", - пишут возмущенные пользователи соцсетей.
"В безветрие в Астане хуже чем в Алмате. С углем надо завязывать", - пишет пользователь Рустем Жансеитов.
фото Ильзата Сафаргалиева, Малики Куспановой, Рустема Жансеитова
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