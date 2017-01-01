Жители Астаны жалуются на смог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В группах "Астана - Что? Где? Когда?", "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook жители столицы пожаловались на смог, который окутал районы, находящиеся близ частного сектора, включая площадь Независимости.

"Главная площадь страны утонула во мраке дыма от отапливаемых углем близлежащего частного сектора домов. В городе дышать нечем!", - пишут возмущенные пользователи соцсетей.



"В безветрие в Астане хуже чем в Алмате. С углем надо завязывать", - пишет пользователь Рустем Жансеитов.













фото Ильзата Сафаргалиева, Малики Куспановой, Рустема Жансеитова







