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Жители Астаны жалуются на смог

Жители Астаны жалуются на смог
17 Января 2017 02:31 100

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В группах "Астана - Что? Где? Когда?", "Астана, хочу похвалить/пожаловаться" в Facebook жители столицы пожаловались на смог, который окутал районы, находящиеся близ частного сектора, включая площадь Независимости. 

"Главная площадь страны утонула во мраке дыма от отапливаемых углем близлежащего частного сектора домов. В городе дышать нечем!", - пишут возмущенные пользователи соцсетей.

"В безветрие в Астане хуже чем в Алмате. С углем надо завязывать", - пишет пользователь Рустем Жансеитов.

Жители Астаны жалуются на смог


Жители Астаны жалуются на смог

фото Ильзата Сафаргалиева, Малики Куспановой, Рустема Жансеитова



Ключевые слова: Экология, Астана,
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