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Жители Астаны получили в подарок транспортные карты

Жители Астаны получили в подарок транспортные карты
24 Декабря 14:12 266

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благотворительная акция «Мейірімді қала» в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан продолжается. 

1000 жителям Астаны выделены пополняемые транспортные карты ASTRA, с помощью которых можно производить оплату проезда в общественном транспорте столицы, сообщается на сайте ТОО "Астана LRT". Как уточнили в компании, карты получили представители социально незащищенных слоев населения. 

Подарочные карты содержат 11 бесплатных поездок и бонусы в виде бесплатных пересадок в течение часа с маршрута на маршрут.

Все подарочные пополняемые транспортные карты действительны 5 лет. Пассажиры могут загружать на них поездки и продолжать пользоваться бонусами.

Напоминаем, что в Астане внедрена электронная система оплаты проезда в общественном транспорте ASTRA Plat. 

 

Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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