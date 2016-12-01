Жители Астаны получили в подарок транспортные карты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благотворительная акция «Мейірімді қала» в честь 25-летия Независимости Республики Казахстан продолжается.

1000 жителям Астаны выделены пополняемые транспортные карты ASTRA, с помощью которых можно производить оплату проезда в общественном транспорте столицы, сообщается на сайте ТОО "Астана LRT". Как уточнили в компании, карты получили представители социально незащищенных слоев населения.

Подарочные карты содержат 11 бесплатных поездок и бонусы в виде бесплатных пересадок в течение часа с маршрута на маршрут.

Все подарочные пополняемые транспортные карты действительны 5 лет. Пассажиры могут загружать на них поездки и продолжать пользоваться бонусами.

Напоминаем, что в Астане внедрена электронная система оплаты проезда в общественном транспорте ASTRA Plat.



