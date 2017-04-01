Погода
Астана 1 °С
Алматы 3 °С
Курс валют
USD 312.08
EUR 332.80
RUB 5.58
CNY 45.25

Жители Астаны и Алматы выразили свое отношение к аморальным поступкам

Жители Астаны и Алматы выразили свое отношение к аморальным поступкам
6 Апреля 2017 19:36 202

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители городов Алматы и Астана выразили свое отношение к различным проступкам и противозаконным действиям.

Исследование, проведенное компанией "АСТ Казахстан", показало, что большинство казахстанцев проявляют довольно высокий уровень нетерпимости к противоправному и аморальному поведению.

Наиболее резко респонденты высказываются по поводу употребления наркотиков и публичного проявления национальной неприязни - 96% опрошенных считают, что такому поведению нет оправдания. Также 95% казахстанцев высказываются категорически против публичного проявления неприязни к представителям другого вероисповедания.

В числе противоправных действий мягче всего наши сограждане относятся к проезду в общественном транспорте без билета. Треть респондентов допускают такое нарушение в некоторых случаях, 16% считают, что к этому следует относиться снисходительно. Лишь 49% казахстанцев не находят оправдания такому поведению.

Уклонение от призыва на военную службу тоже в перечне нарушений, которые респонденты не считают злостными. К такому поведению 13% респондентов относятся снисходительно, а треть опрошенных допускают в определенных обстоятельствах. Только 55% казахстанцев нетерпимы к уклонению от призыва на военную службу.

Заметна разница во взглядах мужчин и женщин по некоторым вопросам. К примеру, в отношении уклонения от призыва на военную службу мужчины более категоричны: 68% считают, что такое поведение нельзя оправдать. Женщин, считающих также, заметно меньше-45%. Также различны мнения касательно супружеской неверности. Более нетерпимы к ней женщины - 76%, мужчин меньше - 62%

Если рассматривать мнение респондентов в разрезе возрастов, то наиболее резко по отношению к большинству проступков и нарушениям высказываются казахстанцы в возрасте старше 55 лет. К примеру, 82% респондентов в возрасте от 55 до 64 лет считают, что использование нецензурной брани нельзя оправдать, когда как респондентов в возрастной группе 35-44 лет, считающих также, заметно меньше- 55%

Что касается казахстанцев в возрасте от 25 до 34 лет, то наиболее нетерпимы они к супружеской неверности-77%. Для сравнения, в возрастной группе 45-54 лет - таких респондентов 72%, а в группе от 35 до 44 лет -65%. 

Какие из них нельзя оправдать, какие иногда допустимы, а к каким можно относиться снисходительно? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %)

 

Нельзя оправдать

Иногда это допустимо

К этому следует относиться снисходительно

Употребление наркотиков

96

1

2

Публичное проявление национальной нетерпимости

96

1

2

Публичное проявление неприязни к представителям другого вероисповедания

95

1

3

Пьянство, злоупотребление алкоголем

87

8

4

Дача/получение взятки

87

8

3

Уклонение от уплаты налогов

84

9

4

Присвоение найденных вещей, денег

82

10

5

Курение в неположенных местах

77

11

9

Оказание сопротивления сотруднику полиции

73

21

3

Супружеская неверность

70

17

6

Использование нецензурной брани

64

21

12

Уклонение от призыва на военную службу

55

28

13

Проезд в общественном транспорте без билета

49

30

16

 Исследование проведено 18 февраля-2 марта 2017 года среди населения Астаны и Алматы по выборке, репрезентирующей население городов. Опрос произведен методом телефонного опроса, объем выборки N=400 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4,9% при доверительном интервале 95%.


Жители Астаны и Алматы выразили свое отношение к аморальным поступкам 

Ключевые слова: Алматы, Астана,
По теме
Loading...

Оставить комментарий

Лента новостей
Показать еще

Последние Комментарии

×

Архив