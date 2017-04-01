Жители Астаны и Алматы выразили свое отношение к аморальным поступкам
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители городов Алматы и Астана выразили свое отношение к различным проступкам и противозаконным действиям.
Исследование, проведенное компанией "АСТ Казахстан", показало, что большинство казахстанцев проявляют довольно высокий уровень нетерпимости к противоправному и аморальному поведению.
Наиболее резко респонденты высказываются по поводу употребления наркотиков и публичного проявления национальной неприязни - 96% опрошенных считают, что такому поведению нет оправдания. Также 95% казахстанцев высказываются категорически против публичного проявления неприязни к представителям другого вероисповедания.
В числе противоправных действий мягче всего наши сограждане относятся к проезду в общественном транспорте без билета. Треть респондентов допускают такое нарушение в некоторых случаях, 16% считают, что к этому следует относиться снисходительно. Лишь 49% казахстанцев не находят оправдания такому поведению.
Уклонение от призыва на военную службу тоже в перечне нарушений, которые респонденты не считают злостными. К такому поведению 13% респондентов относятся снисходительно, а треть опрошенных допускают в определенных обстоятельствах. Только 55% казахстанцев нетерпимы к уклонению от призыва на военную службу.
Заметна разница во взглядах мужчин и женщин по некоторым вопросам. К примеру, в отношении уклонения от призыва на военную службу мужчины более категоричны: 68% считают, что такое поведение нельзя оправдать. Женщин, считающих также, заметно меньше-45%. Также различны мнения касательно супружеской неверности. Более нетерпимы к ней женщины - 76%, мужчин меньше - 62%
Если рассматривать мнение респондентов в разрезе возрастов, то наиболее резко по отношению к большинству проступков и нарушениям высказываются казахстанцы в возрасте старше 55 лет. К примеру, 82% респондентов в возрасте от 55 до 64 лет считают, что использование нецензурной брани нельзя оправдать, когда как респондентов в возрастной группе 35-44 лет, считающих также, заметно меньше- 55%
Что касается казахстанцев в возрасте от 25 до 34 лет, то наиболее нетерпимы они к супружеской неверности-77%. Для сравнения, в возрастной группе 45-54 лет - таких респондентов 72%, а в группе от 35 до 44 лет -65%.
|
Какие из них нельзя оправдать, какие иногда допустимы, а к каким можно относиться снисходительно? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %)
|
|
Нельзя оправдать
|
Иногда это допустимо
|
К этому следует относиться снисходительно
|
Употребление наркотиков
|
96
|
1
|
2
|
Публичное проявление национальной нетерпимости
|
96
|
1
|
2
|
Публичное проявление неприязни к представителям другого вероисповедания
|
95
|
1
|
3
|
Пьянство, злоупотребление алкоголем
|
87
|
8
|
4
|
Дача/получение взятки
|
87
|
8
|
3
|
Уклонение от уплаты налогов
|
84
|
9
|
4
|
Присвоение найденных вещей, денег
|
82
|
10
|
5
|
Курение в неположенных местах
|
77
|
11
|
9
|
Оказание сопротивления сотруднику полиции
|
73
|
21
|
3
|
Супружеская неверность
|
70
|
17
|
6
|
Использование нецензурной брани
|
64
|
21
|
12
|
Уклонение от призыва на военную службу
|
55
|
28
|
13
|
Проезд в общественном транспорте без билета
|
49
|
30
|
16
Исследование проведено 18 февраля-2 марта 2017 года среди населения Астаны и Алматы по выборке, репрезентирующей население городов. Опрос произведен методом телефонного опроса, объем выборки N=400 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4,9% при доверительном интервале 95%.
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