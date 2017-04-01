Жители Астаны и Алматы выразили свое отношение к аморальным поступкам 

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жители городов Алматы и Астана выразили свое отношение к различным проступкам и противозаконным действиям.

Исследование, проведенное компанией "АСТ Казахстан", показало, что большинство казахстанцев проявляют довольно высокий уровень нетерпимости к противоправному и аморальному поведению.

Наиболее резко респонденты высказываются по поводу употребления наркотиков и публичного проявления национальной неприязни - 96% опрошенных считают, что такому поведению нет оправдания. Также 95% казахстанцев высказываются категорически против публичного проявления неприязни к представителям другого вероисповедания.

В числе противоправных действий мягче всего наши сограждане относятся к проезду в общественном транспорте без билета. Треть респондентов допускают такое нарушение в некоторых случаях, 16% считают, что к этому следует относиться снисходительно. Лишь 49% казахстанцев не находят оправдания такому поведению.

Уклонение от призыва на военную службу тоже в перечне нарушений, которые респонденты не считают злостными. К такому поведению 13% респондентов относятся снисходительно, а треть опрошенных допускают в определенных обстоятельствах. Только 55% казахстанцев нетерпимы к уклонению от призыва на военную службу.

Заметна разница во взглядах мужчин и женщин по некоторым вопросам. К примеру, в отношении уклонения от призыва на военную службу мужчины более категоричны: 68% считают, что такое поведение нельзя оправдать. Женщин, считающих также, заметно меньше-45%. Также различны мнения касательно супружеской неверности. Более нетерпимы к ней женщины - 76%, мужчин меньше - 62%

Если рассматривать мнение респондентов в разрезе возрастов, то наиболее резко по отношению к большинству проступков и нарушениям высказываются казахстанцы в возрасте старше 55 лет. К примеру, 82% респондентов в возрасте от 55 до 64 лет считают, что использование нецензурной брани нельзя оправдать, когда как респондентов в возрастной группе 35-44 лет, считающих также, заметно меньше- 55%

Что касается казахстанцев в возрасте от 25 до 34 лет, то наиболее нетерпимы они к супружеской неверности-77%. Для сравнения, в возрастной группе 45-54 лет - таких респондентов 72%, а в группе от 35 до 44 лет -65%.

Какие из них нельзя оправдать, какие иногда допустимы, а к каким можно относиться снисходительно? (закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) Нельзя оправдать Иногда это допустимо К этому следует относиться снисходительно Употребление наркотиков 96 1 2 Публичное проявление национальной нетерпимости 96 1 2 Публичное проявление неприязни к представителям другого вероисповедания 95 1 3 Пьянство, злоупотребление алкоголем 87 8 4 Дача/получение взятки 87 8 3 Уклонение от уплаты налогов 84 9 4 Присвоение найденных вещей, денег 82 10 5 Курение в неположенных местах 77 11 9 Оказание сопротивления сотруднику полиции 73 21 3 Супружеская неверность 70 17 6 Использование нецензурной брани 64 21 12 Уклонение от призыва на военную службу 55 28 13 Проезд в общественном транспорте без билета 49 30 16

Исследование проведено 18 февраля-2 марта 2017 года среди населения Астаны и Алматы по выборке, репрезентирующей население городов. Опрос произведен методом телефонного опроса, объем выборки N=400 респондентов. Ошибка выборки не превышает 4,9% при доверительном интервале 95%.



