Жителей с активной гражданской позицией наградили в Астане
28 Февраля 2018 12:18 671
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АСТАНА. КАЗИФНОРМ - Аким Астаны Асет Исекешев наградил горожан с наиболее эффективной жизненной позицией, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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В частности, известному блогеру и актеру в прошлом году Танирбергену Бердонгару вручили статуэтку «Белсенді Азамат» за активную гражданскую позицию. Аналогичную награду получили автор проекта «Арбат Астана» Арай Ордабаева, председатель «Союза отцов» Куаныш Жуматаев, советник акима по вопросам инвалидов Мурат Адимомынов, жители города Карлыгаш Набиулина, Жанна Курманбаева.
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