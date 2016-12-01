Жителей Нью-Йорка предупредили о возможных угрозах в канун Нового года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Американские спецслужбы попросили жителей Нью-Йорка сохранять бдительность в праздничные дни на площади Таймс-сквер из-за угрозы «доморощенных экстремистов».

С таким обращением выступили Федеральное бюро расследований, нью-йоркское управление полиции и Министерство национальной безопасности США, передает РБК.

В заявлении говорится, что нет достоверных сведений об угрозе терактов в канун Нового года на главной площади города. Однако спецслужбы обеспокоены тем, что «злоумышленники-одиночки» и «доморощенные экстремисты» могут использовать плотную толпу для того, чтобы устроить массовый несчастный случай. В качестве примеров терактов, которые совершили так называемые «одинокие волки», спецслужбы США приводят события в Сан-Бернардино, Орландо и в Ницце во Франции. В заявлении отмечается способность таких террористов оставаться незамеченными спецслужбами до теракта.

В начале ноября ФБР предупредило власти штатов Нью-Йорк, Техас и Виргиния об угрозе возможных терактов со стороны террористической организации «Аль-Каида» за день до президентских выборов.