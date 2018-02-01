Жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске
28 Февраля 2018 12:27 620
Поделиться:
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В среду утром жителей многоэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске эвакуировали из-за пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по ЧС.
Новости по темеИз-за пожара эвакуированы жители многоэтажного дома в Костанае 2-месячная девочка получила ожоги в результате пожара в Павлодаре
Как сообщили в ведомстве, загорелись электропровода и помещение, в котором размещается распределительный щит. «Эвакуированы 21 человек, в том числе трое детей», - уточнили в УЧС.
Пожар произошел в доме по улице Кожедуба. Жертв и пострадавших нет.
Иллюстративное фото
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
Поделиться:
Загрузка...
Читайте также
- Снегопад в Усть-Каменогорске: Более 80 машин расчищают дороги
- Стали известны подробности гибели школьницы на горнолыжном курорте в ВКО
- Жители нескольких улиц в Костанае остались без воды
- Мужчина на Rolls-Royce разбил витрину автосалона в Алматы
- Карагандинцы застрелили в Восточном Казахстане пять косуль
- Паводки затопили улицы и дворы в Алматы
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн