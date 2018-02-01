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Жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске

28 Февраля 2018 12:27 620
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Жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В среду утром жителей многоэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске эвакуировали из-за пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по ЧС.

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Как сообщили в ведомстве, загорелись электропровода и помещение, в котором размещается распределительный щит. «Эвакуированы 21 человек, в том числе трое детей», - уточнили в УЧС.

Пожар произошел в доме по улице Кожедуба. Жертв и пострадавших нет.

Иллюстративное фото

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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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Автор:

Людмила Малько

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