Жителей многоэтажки эвакуировали из-за пожара в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В среду утром жителей многоэтажного жилого дома в Усть-Каменогорске эвакуировали из-за пожара, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по ЧС.

Как сообщили в ведомстве, загорелись электропровода и помещение, в котором размещается распределительный щит. «Эвакуированы 21 человек, в том числе трое детей», - уточнили в УЧС.



Пожар произошел в доме по улице Кожедуба. Жертв и пострадавших нет.



Иллюстративное фото