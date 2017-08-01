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Житель ЮКО изобрел электронную версию домбры

Житель ЮКО изобрел электронную версию домбры
18 Августа 2017 10:36 321

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Южноказахстанский изобретатель внедрил электронную версию домбры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Теперь любой может играть на домбре, используя свой мобильный гаджет. Так, чтобы научиться игре на домбре, можно скачать бесплатно мобильное приложение. Автором данной программы является специалист в сфере IT, уроженец Южно-Казахстанской области Нурлан Камбар.

Житель ЮКО изобрел электронную версию домбры 

Накануне изобретение одобрила компания «Apple». Разработчик стал обладателем авторского права.

Нурлан Камбар учится на втором курсе в университете Сулеймана Демиреля по специальности «Информационные технологии». Мечта парня - стать известным специалистом в области IT. Эта идея возникла у него во время посещения международной выставки ЭКСПО в Астане. Советы и рекомендации по реализации идеи Нурлана поддержал известный «казахстанский Стив Джобс» Арман Сулейменов (выпускник магистратуры Принстонского Университета, имеет опыт работы в стартапах Кремниевой долины, основатель школы «TheSummerStartupSchool.com: от идеи до оригинального iPhone приложения за 8 недель»).

«В настоящее время молодежь стремится к инновациям и прикладывает все усилия для освоения новых технологий. Я же, в свою очередь, решил попытать счастье и попробовать реализовать свою идею. Одна из особенностей данной программы - возможность научиться играть на домбре, исполняя кюи, музыкальные произведения с помощью мобильного телефона»,- сказал изобретатель.

Скачать бесплатно данное приложение можно здесь

На сегодня молодой изобретатель во время летних каникул проходит специальные курсы у специалистов IT сферы Назарбаев университета. 

Ключевые слова: Рухани жаңғыру, Южно-Казахстанская область, Культура,
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