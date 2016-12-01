Житель Тараза сдал в музей раритетный слиток

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В экспозиции Жамбылского областного историко-краеведческого музея появился интересный экспонат, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам заместителя директора музея Галии Алимжановой, житель Тараза Есеналы Садыков подарил музею чугунный слиток из металла первой плавки доменной печи № 2 казахстанской Магнитки.

«Первая плавка второй доменной печи проводилась в июне 1961 года, - поясняет представитель музея. - По утверждению ветерана, в этой плавке принимал участие будущий Президент РК Нурсултан Назарбаев. Для семьи Есеналы Садыкова этот уникальный экспонат представляет огромную ценность, даже его дети просили не отдавать слиток в музей, но ветеран настоял, чтобы в честь 25-летия Независимости подарить экспонат нашему жамбылскому музею».

Е. Садыков родом из колхоза «Қызыл Ту» Луговского (ныне - Рыскуловского) района Жамбылской области. После окончания технического училища он поехал работать на металлургический завод в Темиртау, на Магнитогорский металлургический комбинат, прочитав в газете призыв к молодежи. Там он обучился профессии металлурга и участвовал в запуске второй домны.

В семье Садыковых берегут его трудовую медаль «Казахстанской Магнитке - 50 лет», фотографии того времени и статью в книге «Летопись города Темиртау и казахстанской Магнитки», на странице которой имеется запись: «В память о совместной работе одному из лучших представителей - сыну казахского народа, трудяге Садыкову Е. в день встречи 5.VII.85 г.» с подписью «Н. А. Назарбаев».

«В этом году наш Казахстан отмечает 25-летие Независимости, - говорит Е. Садыков. - Мой друг Нурсултан Назарбаев стоял у истоков нашей независимой истории. Он провел государство через многие трудности, вывел его в региональные лидеры и продолжает свой труд на процветание страны».