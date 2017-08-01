Житель Семея хранил на балконе четыре сумки марихуаны

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 30-летнего жителя Семей сотрудники отдела по борьбе с наркобизнесом задержали при сбыте марихуаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При дальнейшем проведении осмотра его жилья полицейские обнаружили у него на балконе четыре сумки с марихуаной весом 52 кг, рассказал Бахытжан Торгаев, руководитель областной пресс-службы ДВД ВКО.

По факту проводится досудебное расследование. Мужчина водворен в СИЗО. Уголовное дело заведено по статьям 296 и 297 УК РК.

При осмотре жилья местного жителя, уже имеющего одну судимость, была обнаружена также и крупная сумма денег - 5 млн. тенге.

В ДВД подчеркнули, что операция по задержанию наркоторговца проводилась в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Кокнар-2017».

Тем самым полиция региона изъяла из оборота и пресекла распространение более полу центнера наркотического зелья, - подчеркивает Б.Торгаев.