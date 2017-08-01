Житель Павлодарской области на велосипеде съездил на ЭКСПО

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Житель села Трофимовка Качирского района Павлодарской области Берик Абдрахман отправился на ЭКСПО-2017 на велосипеде, передает pavlodarnews.kz.

39-летний качирец провел в пути четыре дня, преодолев 1013 километров. В Павлодар мужчина вернулся на поезде, чтобы успеть на работу.

Берик Абдрахман совершил свою поездку в столицу на велосипеде «Урал» 1984 года выпуска. Когда планировал поехать на ЭКСПО-2017, решил усовершенствовать своего железного коня, купил к нему специальную навигацию, а себе - велокостюм.

«Я поставил перед собой эту цель в день, когда узнал, что в Астане будет проходить такая выставка. Каждый день ездил на велосипеде, тренировался. В 2015 году выехал из Трофимовки в Теренколь, затем в - Аксу. Сложно передать словами впечатление, которое произвела на меня нынешняя поездка и выставка «ЭКСПО».

Для нашей страны это большое событие. Я очень благодарен тем, кто помог мне доехать. Из-за того, что велосипед старый, люди все время останавливались и спрашивали, чем могли бы мне помочь, желали счастливой дороги», - рассказал мужчина.

Берик Абдрахман преподает в школе села Трофимовка казахский язык и литературу уже 17 лет. 10 лет назад мужчине поставили серьезный диагноз, связанный с сердечной недостаточностью. После перенесенной болезни учитель мог бежать в лучшем случае до 800 метров, с годами он увеличил это расстояние до 9 км и сейчас продолжает упорно тренироваться. В этом году мужчина на велосипеде преодолел самый большой мост в Азии.