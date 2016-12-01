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Житель Оренбурга отравился алкоголем с метанолом под видом водки из Казахстана

Житель Оренбурга отравился алкоголем с метанолом под видом водки из Казахстана
26 Декабря 00:11 196

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Оренбургской области несколько человек отравились суррогатным алкоголем. Один из них скончался.    

«В числе напитков, ставших причиной отравления, - контрафактный алкоголь, основой которого является метиловый спирт, вызывающий поражение всех органов человека. Под видом водки из Казахстана и виски гражданам продавали настойки на метиловом спирте», - цитирует одного из сотрудников областной администрации Lenta.

По данным Минздрава Иркутской области, с 17 по 23 декабря более 70 человек умерли из-за отравления концентратом для ванн «Боярышник» с метиловым спиртом (на этикетке был заявлен этиловый). В регионе введен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц»). Задержаны 13 человек, некоторые из них арестованы.

 

 

Ключевые слова: Россия, Безопасность,
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