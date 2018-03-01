Жительнице Уральска экстренно пересадили печень в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера в Актобе была проведена сложнейшая операция по пересадке печени больной раком 55-летней женщине из Уральска. Женщина направлялась на поезде на лечение в Астану. Из-за открывшегося кровотечения она была госпитализирована в больницу в Актобе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Астану она ехала на легирование сосудов. У женщины были кровотечения вследствие цирроза печени, которым она страдала с 2014 года. В поезде открылось кровотечение. Ее экстренно сняли с поезда и прооперировали в Актобе. Сложнейшей операцией по пересадке печени руководил корейский профессор Кванг Вунг Ли, который как раз прибыл в Актобе для подписания контракта по созданию в Актобе Check up центра»¸ - рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

Донором выступила 20-летняя дочь пациентки, у которой взяли часть печени. Забор печени производился с помощью 3D-лапароскопии. Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациентки стабильное.

«Проведенная операция позволит женщине полностью восстановиться и излечиться от рака, чтобы жить полноценной жизнью», - отметил А. Калиев.