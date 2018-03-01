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Жительнице Уральска экстренно пересадили печень в Актобе

4 Марта 2018 15:40 902
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Жительнице Уральска экстренно пересадили печень в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Вчера в Актобе была проведена сложнейшая операция по пересадке печени больной раком 55-летней женщине из Уральска.  Женщина направлялась на поезде на лечение в Астану. Из-за открывшегося кровотечения она была госпитализирована в больницу в Актобе, передает корреспондент  МИА «Казинформ».

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«В Астану она ехала на легирование сосудов. У женщины были кровотечения вследствие  цирроза печени, которым она страдала с 2014 года. В поезде открылось кровотечение. Ее экстренно сняли с поезда и прооперировали в Актобе. Сложнейшей операцией по пересадке печени руководил корейский профессор Кванг Вунг Ли, который как раз прибыл в Актобе для подписания контракта по созданию в Актобе Check up центра»¸ - рассказал руководитель управления здравоохранения Асет Калиев.

Донором выступила 20-летняя дочь пациентки, у которой взяли часть печени. Забор печени производился с помощью 3D-лапароскопии. Операция прошла успешно. Сейчас состояние пациентки стабильное. 

«Проведенная операция позволит женщине полностью восстановиться и  излечиться от рака, чтобы жить полноценной жизнью», - отметил А. Калиев.

 

 

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Ключевые слова: Западно-Казахстанская область, Актюбинская область, Здравоохранение,
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Автор:

Самал Ендибаева

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