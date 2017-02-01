Жительница Костанайской области чуть не утонула из-за селфи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Несчастный случай произошел 2 февраля в районе Кзылжарской плотины, где толщина льда не более 4 см. Сейчас ледовое покрытие подмывается водой, так как с 30 января с осуществляется сброс.

Как поясняют, сотрудники специализированной службы охраны 25-летняя девушка пыталась сделать селфи и провалилась под лед. Произошло это около полудня. Девушку вовремя вытащили, вызвали скорую и МЧС.

Обращение по данному факту в скорую помощь было зафиксировано в 12.52. Врачи скорой отвезли пострадавшую в приемный покой, пишет alau.kz.

«Пришла на речку, решила сфотографироваться. Смотрю, что рыбаки сидят, значит неопасно. Подошла ближе к краю, лёд не трескается. Пока настраивала камеру - стала слышать треск. Отступала, но не успела, провалилась, ушла под воду. Резко вынырнула. Вылезла сама. Легла, а там уже рыбаки оттащили меня, прибежала милиция. В детстве один раз окунулась в прорубь зимой, но так чтобы ходить никогда. Утонул телефон - жалко, только уплатила кредит. Но главное живая осталась», - рассказывает девушка, которая просила не называть ее имени.