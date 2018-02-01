Жительница Костаная упала с 4 этажа

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайскую городскую больницу с тяжелыми травмами доставлена девушка, 1989 года рождения. Травмы она получила в результате падения с 4-го этажа. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии городской больницы Марал Абилкасымов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Причин и обстоятельств падения девушки в горбольнице не сообщают, однако пострадавшей сделали операцию. Она находится в тяжёлом состоянии.

«Девушка в результате падения получила различные травмы, ушиб головного мозга. Мы сделали операцию, однако ее состояние тяжелое, сейчас пострадавшая находится в реанимации», - отметил М. Абилкасымов.

В ДВД области отметили, что происшествие прокомментируют в ближайшее время.