Жительница Костаная упала с 4 этажа
26 Февраля 2018 11:17 677
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КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайскую городскую больницу с тяжелыми травмами доставлена девушка, 1989 года рождения. Травмы она получила в результате падения с 4-го этажа. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии городской больницы Марал Абилкасымов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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Причин и обстоятельств падения девушки в горбольнице не сообщают, однако пострадавшей сделали операцию. Она находится в тяжёлом состоянии.
«Девушка в результате падения получила различные травмы, ушиб головного мозга. Мы сделали операцию, однако ее состояние тяжелое, сейчас пострадавшая находится в реанимации», - отметил М. Абилкасымов.
В ДВД области отметили, что происшествие прокомментируют в ближайшее время.
Ключевые слова: Происшествия, Костанайская область,
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