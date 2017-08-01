Жительницу Шымкента судят за создание маркетинговой пирамиды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте началось судебное разбирательство в отношении Жамили Юлдашбаевой. Мать-одиночку из Узбекистана обвиняют в присвоении чужого имущества в крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на tvk-uko.kz.

Из материалов дела известно, что подсудимая завлекала вкладчиков в маркетинговую пирамиду и получала от этого прибыль. Однако адвокат Юлдашбаевой уверен, что так работает сетевой маркетинг по всему миру и законодательства РК его подзащитная не нарушала.

«Не замужем, имею троих детей. Мать-одиночка. Имею несовершеннолетнюю дочь 2004 года рождения, и на иждивении находится престарелая мама в возрасте 72 года», - сообщила Юлдашбаева.

48-летняя Жамиля Юлдашбаева два года назад переехала в Казахстан, и получив статус оралмана, занялась сетевым маркетингом в одной международной сетевой корпорации, предлагая клиентам косметику и брендовые часы. Бизнес-идея сетевиков заключается в как можно большем и широком привлечении сотрудников. Последние привносят деньги, получая товар. Те, кто находится на вершине пирамиды, получают свои проценты. Быстро поднявшись по карьерной лестнице, Юлдашбаева открыла в Шымкенте свой офис для привлечения партнеров и, благодаря процентам от продаж, собрала крупную сумму, решив вложить деньги в покупку квартиры. Но неожиданно для себя попала под следствие.

«Юлдашбаева вместе со своей дочерью Айтматовой по предварительному сговору неоднократно совершила мошенничество, то есть хищен6ие чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием в крупном размере в отношении двух и более лиц, тем самым совершив преступление, предусмотренное статьей 190 части 3 пункта 1 УК РК», - зачитал обвинение государственный обвинитель.

Адвокат Юлдашбаевой Бахтияр Ботаев считает, что дело было сфабриковано и направлено в суд по надуманным мотивам. По словам Ботаева, сетевой маркетинг в Казахстане не запрещен, деньги лично в руки его подзащитная не брала, все средства вкладчики перечисляли через банк на счет компании, и за это получали свое вознаграждение, а потому никакого материального вреда истцам нанесено не было.

«Те лица, которые сейчас написали заявление и являются потерпевшими по данному делу, все получили свои соответствующие подарки за внесенные ими деньги. Поэтому я считаю, что дело сфабриковано и подлежит ее оправданию в суде», - заявил адвокат Бахтияр Ботаев.

Своей вины Жамиля Юлдашбаева также не признает. 9 месяцев назад она была экстрадирована из Узбекистана и с тех пор находится в следственном изоляторе, ожидая решения суда.