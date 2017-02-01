Житель Монголии укротил дикую лошадь борцовским приемом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Считается, что дикую лошадь Пржевальского невозможно приручить. Но жителю Монголии сделать это удалось, правда, весьма нетривиальным способом.

Видео, на котором монгольский наездник объезжает дикого скакуна, используя при этом традиционные борцовские приемы, высоко оценили пользователи Reddit.com: почти 5 тысяч лайков, более 60 тысяч просмотров и сотни комментариев, пишет Life.

Дикая азиатская лошадь, или лошадь Пржевальского известна науке с 1879 года. Это единственная из ныне существующих дикая порода лошадей. Животные отличаются от своих одомашненных собратьев внешними чертами и набором хромосом: 66 у диких против 64 у домашних.

Считается, что лошадь Пржевальского невозможно приручить из-за агрессивного и свободолюбивого характера. Но, видимо, всё-таки есть люди, способные укротить её непокорный нрав. На ролике видно, как наездник успешно использует традиционный для восточных единоборств прием.