Житель Костаная взыскал со страховой компании более 600 тыс тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Житель Костаная выиграл суд против АО «Нефтяная страховая компания», отказавшейся от исполнения обязательств по страховому договору. Об этом сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

По материалам дела, летом прошлого года истец, управляя своим автомобилем, не справился с рулевым управлением и сбил светофорную стойку. Поврежденный светофор принадлежит ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата г. Костаная», который затратил на его восстановление 654 тысяч тенге. Однако страховая компания отказалась покрывать ущерб, причиненный ДТП. Клиент компании был вынужден обратиться с соответствующим иском в суд. Но даже во время судебных разбирательств представитель страховой компании исковые требования так и не признал.

«Выслушав стороны и изучив материалы дела, суд нашел обоснованными исковые требования, - говорит пресс-секретарь Костанайского облсуда Индира Кусаинова. - Решением суда с акционерного общества «Нефтяная страховая компания» в пользу отдела ЖКХ акимата г. Костаная взыскана страховая выплата в сумме 654 тысяч тенге.