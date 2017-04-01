Житель Актобе предложил присвоить имя акима города старому мосту 

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Житель Актобе предложил присвоить имя акима города заброшенному мосту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Актобе на территории дачного кооператива Сазды есть заброшенный мост. Председатель дачного кооператива Дуние Алиев попросил назвать мост именем акима города Ильяса Испанова.

На территории дачного кооператива вчера собралось много талой воды и вечером люди не могли добраться до дома. Сегодня сюда специально приехали аким города Актобе Ильяс Испанов и рабочая группа, осмотрели территорию.

«31 марта выпала месячная норма снега, а вчера резко потеплело. В прошлом году мы уложили трубы в водостоки, все восстановили. Но течение было сильным, трубы не справились с таким объемом воды. Противопаводковый штаб расширил канавы, уложил бетонные трубы диаметром 2 метра. Дома не затоплены, профилактические работы были проведены вовремя. И все же на территории дачного кооператива Сазды нужно восстановить природные водостоки, проложить дополнительный путь для воды», - сказал И.Испанов.







Территория дачного кооператива сейчас превратилась в жилой массив. Здесь построены двухэтажные коттеджи, дома. Рабочая группа подтвердила, что в ходе строительства домов были нарушены природные стоки для талых вод, пути для стока воды оказались закрыты.

«Мы сейчас забетонировали русло и привели его в порядок, но эта ситуация будет повторяться каждый год. Поэтому мы должны создать второе русло», - сказал руководитель областного департамента по чрезвычайным ситуациям Б.Сыздыков.

Заместитель акима области Жанабай Бексары, приехавший на место происшествия, сообщил, что в ходе восстановления канала, впадающего в водохранилище Сазды, некоторые дома на дачах будут снесены. Только так можно уберечься от ежегодного наводнения.

Аким Ильяс Испанов отметил, что разработан проект пополнения водохранилища Сазды стоимостью 2,7 миллиарда тенге. Вода поступит из Актюбинского водохранилища. Строительство моста можно включить в этот проект.

Напомним, вчера дорога на скотный рынок Актобе была залита водой, и жители не могли добраться до своих домов.



