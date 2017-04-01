Жилой дом сгорел в Петропавловске  

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске сгорел двухэтажный жилой дом, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Пожар случился рано утром. По свидетельству очевидцев, жильцы выбегали из квартир раздетые, многие не успели взять с собой даже документы и деньги. Дом старый, сухой, огонь распространился быстро.



По информации ДЧС СКО, информация о пожаре в 2-этажном 6-квартирном жилом доме поступила на центральный пункт пожарной связи в 8 часов 38 минут. Через 4 минуты на место приехали пожарные.



«В ликвидации пожара были задействованы 10 единиц техники и 44 человека личного состава ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» Департамента по ЧС СКО, военизированная пожарная команда АО «ЮУЖД», ФГУ «Центр медицины катастроф по СКО». Тушение было развёрнуто на 3 боевых участках и происходило в сложных условиях - в здании находились заполненные газовые баллоны, что угрожало взрывом», - сообщили в пресс-службе.



В результате пожара огнём была уничтожена кровля дома, пострадали квартиры, перегородки, имущество. Общая площадь пожара составила 180 кв. м. Из дома было эвакуировано 6 человек, вынесено 9 газовых баллонов. Жертв и пострадавших нет. Причина и ущерб устанавливаются.











