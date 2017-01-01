Жестом руки и свистком столичная полиция останавливает только на постах «Рубеж»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Акимат Астаны в соцсетях пояснил нововведения по отмене жезлов у полицейских.
Так, жестом руки и свистком столичная полиция останавливает машины только на постах «Рубеж». А также при ДТП, ЧС, по ориентировке, в случаях скопления транспортных средств, сообщается в видеоролике.
Также отмечается, что в связи с отменой жезлов с 1 января на пульт поступает еще больше сигналов с камер видеонаблюдения и заявок с номера 102. Поэтому сейчас дорожная полиция реагирует на все: от нарушения правил дорожного движения до курения в общественных местах.
Большая ответственность лежит на плечах столичных полицейских, патрулирующих город на машинах. В связи с отменой жезлов с 1 января на пульт поступает еще больше сигналов с камер видеонаблюдения и заявок с номера 102. Поэтому сейчас дорожная полиция реагирует на все: от нарушения правил дорожного движения до курения в общественных местах. #Astanacity #Астана #astanapress
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