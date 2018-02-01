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Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек

28 Февраля 2018 18:18 5854
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Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В последний день зимы в странах Европейского союза сохраняется аномально холодная погода и продолжаются снегопады, которые принес циклон из Сибири, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В европейских СМИ аномальное похолодание получило название «Зверь с Востока», жертвами холодов стали по меньшей мере 24 человека.

В Польше по крайней мере девять человек погибли из-за мороза, Франция сообщила о четырех смертельных случаях. Пять человек погибли в Литве, трое в Чехии и двое в Румынии, один бездомный замерз на улице в Италии.

В северных регионах Великобритании власти предупредили о «янтарном» уровне опасности, что означает потенциальную угрозу жизни и имуществу.

Минувшей ночью в северных районах Соединенного Королевства температура упала до -11 градусов, на большинстве территории страны выпало от 5 до 10 см осадков.

Погодные условия стали причиной множественных дорожно-транспортных происшествий, закрытия сотен школ, отмены поездов и авиарейсов по всей стране.

Прошлой ночью в некоторых регионах Германии температура упала до 24 градусов ниже нуля, в Эстонии зафиксировали -29 градусов. В Брюсселе утром было минус 8 градусов.

Во Франции снег выпал даже на Лазурном берегу, где температура опустилась до минус 5 градусов. Осадки стали причиной хаоса на дорогах, отменены десятки авиарейсов.

Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек 

В Риме в начале этой недели также выпало несколько сантиметров снега. Последний раз снегопад в итальянской столице наблюдался шесть лет назад. На севере Италии в некоторых районах этой ночью температура опустилась до -20 градусов, там из-за морозов были отменены занятия в школах.

Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек  

Сильные снегопады наблюдаются в Испании, включая Каталонию, где частично отменено движение транспорта и закрыты школы. Занятия также были приостановлены на Канарских островах.

Метеорологи ожидают, что морозная погода сохранится на большей части Европы вплоть до конца недели.

Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек
Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек
Жертвами холодов в Европе стали более 20 человек

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Ключевые слова: Погода,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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