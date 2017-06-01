Женская сборная Казахстана по регби намерена выиграть путевку на Олимпиаду-2020

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - У женской сборной Казахстана по регби есть все шансы выиграть путевку на летние Олимпийские игры 2020, считает директор алматинского клуба по регби Айгуль Джартыбаева.

Алматинский клуб по регби существует с 2008 года. Игроки клуба - постоянные чемпионы РК по регби. В 2016 году регби-7 (вид регби, в команде 7 игроков) стал олимпийским видом спорта. Теперь алматинская команда надеется поучаствовать в летних Олимпийских играх-2020.





- У нас в клубе 16 мальчиков и 16 девочек. До этого у нас была большая команда, но так как в 2016 году регби-7 сделали олимпийским видом спорта, сейчас в Казахстане приоритеты ставятся больше именно на них, поэтому классику регби-15 чуть сократили. В связи с этим, игроков у нас осталось намного меньше. Сейчас и мужская, и женская команды участвуют в чемпионате Казахстана. Два тура уже прошли успешно. Девочки пока на первом месте, а мальчики на второй позиции. Наш женский клуб в августе примет участие на турнире в испанском Бинедорме, а в декабре поедем на крупный международный турнир в Дубаи. Наша команда девочек всегда занимает топовые позиции. Надеемся на такие же результаты и сейчас, рассказала Айгуль Джартыбаева в интервью корреспонденту МИА «Казинформ».

- Как скоро сборная Казахстана представит на Олимпиаде свою команду по регби?

- В целом, женская команда достаточна сильная, девочки стабильно показывают хорошие результаты. Думаю, что шансы велики. Ну, а команда мальчиков обновленная, еще молодая. В этом году казахстанская федерация по регби заключила контракт с иностранным тренером из Ирландии с Джоном Феллоном. Первый этап - подготовка к Азиатским играм 2018 года. Хочу отметить, что тренер очень амбициозный, перспективы огромные.





-Расскажите о своих достижениях?

- За всю продолжительность существования нашего клуба, основная часть наших игроков составляет национальную сборную Казахстана. В 2010 году наша женская команда стала чемпионом Азиатских игр, которые проходили в Гуанчжоу. А в 2014 году на Азиаде завоевали третье место. С 2000 года по 2008 год мы были постоянными чемпионами чемпионата Азии по регби-7. А наша мужская команда в 2007 году стала чемпионом на чемпионате Азии по регби-15. С 2008 года по 2011 год мальчики были постоянными серебряными призерами чемпионата Азии. То есть, мы входили в Кубок 5 наций Азиатских регионов.

- Как насчет детей, готовите ли вы будущих регбистов?

- Безусловно, ведь они - наше будущее. Мы уделяем особое внимание им, ведь именно они наши будущие игроки. При управлении физической культуры и спорта города Алматы есть комплексная детско-юношеская школа № 3, в которой есть отделение регби. Шесть тренеров занимаются именно детьми, самые младшие спортсмены 2006-2007 года. Тренера доводят их до мастеров спорта. Потом мы отбираем лучших игроков, и приглашаем их к нам в клуб.

- Кто на сегодняшний день является ведущими игроками в команде?

- Сейчас в женской команде: Анна Яковлева, Кундызай Бахтыбаева, Балжан Койшыбаева и Людмила Коротких. Это основные ведущие игроки нашего клуба.

- Почему вы выбрали именно регби? Ведь это не совсем женский вид спорта.

- Я занималась в юности легкой атлетикой. Затем, с течением обстоятельств, легкоатлетов собирали на регби. Так, я и начала заниматься регби и полюбила этот уникальный вид спорта. Я играла за сборную Казахстана с 1998 года по 2006 год. На самом деле, регби - не силовой, а динамичный вид спорта. Он включает в себя и легкую атлетику, борьбу, бокс, футбол, баскетбол и гандбол. К тому же, регби - это командный вид спорта, где важен каждый игрок. Спорт сам по себе тренирует человека к жизни. Поэтому всех призываю заниматься спортом, регби и любить свое дело!





- Какое будущее у казахстанского регби?

- Надеемся только на лучшее. Также верим, что женская команда пробьется на Олимпиаду 2020 года. На самом деле, у нас очень большие преимущества, Япония будет принимать Олимпийские игры, они автоматом будут отбираться. Получается, основным соперником будет только Китай. Но у них слабоватая команда, они физически слабее. Среди Азиатских команд самые сильные - девочки Казахстана.

Асия Сактаганова