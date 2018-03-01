Женщины о женщинах – в чем заключается успех

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Карьера или семья, политика или творчество. Что больше подходит современной женщине? Казахстанки размышляют о том, что такое женское счастье и успех, передает корреспондент МИА «Казинформ».



Ботагоз Сагимбаева, дипломат с 20-летним стажем. 10 лет провела, работая за границей. Сейчас на пенсии. Двое детей, трое внуков.



- Женщина должна быть самодостаточной, но в то же время она должна иметь семью и детей. Очень важно иметь и хорошую работу, и семью, и все это сочетать. Только тогда женщина на 100% будет довольна своей жизнью. Хотя это все индивидуально, кто-то действительно может уйти в карьеру и забыть о семье, но я считаю, чтобы женщина состоялась, ей нужно дать свободное время. Многие госслужащие женщины работают с утра и допоздна. Когда ей заниматься личной жизнью, найти вторую половину или дать внимание своим детям? Я считаю очень актуальным такой вопрос - вовремя уходить с работы, давать отдых женщине, тогда я думаю, будет все хорошо.



Гульжана Карагусова, депутат Мажилиса Парламента, доктор экономических наук, профессор. Имеет двух сыновей, дочь, восемь внуков.



- Наш Президент всегда говорит, что лучше всего работают женщины, потому что они не просто тактики, они стратеги. У них семья, потом дети, потом внуки. И именно поэтому женщина, работая на государство, знает, что она работает на себя и на свою семью. У мужчин это не всегда приходит вовремя, а для женщины - это самое главное. Каким бы стратегическим не было принято политическое решение, женщина сразу думает о том, как оно отзовется на ее семье. Поэтому карьера - это не самоцель. Я, например, никогда этот вопрос не ставила, и так как сложилась моя жизнь, я о ней в таком ракурсе никогда не думала. Я считаю, что надо просто честно, качественно и не щадя своих сил трудиться ради своей страны, и значит ради своей семьи.



Евгения Чеботаревская, президент общественного фонда «Солнечный мир». Имеет сына с синдромом Дауна.



- Мое самое больше достижение - это мой ребенок и его успехи. Моему сыну сейчас 3,5 года, он уже начинает разговаривать, год назад начал ходить.



Я думаю, что женщине никогда нельзя забывать о себе, о самореализации, идти вперед и не киснуть. Потому что забота, тем более забота об особенных детках, может завести женщину в депрессию. Самое хорошее решение - найти гармонию между домом и своим занятием. Это может быть хобби, которое перерастет во что-то большее. Но это не должно требовать большого количества времени, то есть я не говорю о работе, когда нужно утром уйти в офис и только вечером вернуться. Это должно приносить удовольствие. В фонде я деньги не зарабатываю, это абсолютно волонтерская деятельность. По образованию я дизайнер, и моя отдушина - это творчество. Занимаюсь изделиями ручной работы, иногда поступают заказы, это заработок для дополнительных занятий моему ребенку.



Айсулу Азимбаева, актриса театра и кино. Не замужем.



Я не хочу, чтобы мною восхищались только из-за внешности, либо из-за того, что могу рожать (...) Мне кажется, что наступило такое время, когда пол человека совершенно не важен, а определение качеств характера или эмоциональности человека литературно устарели. 8 марта стал празднеством стереотипов, «прекрасной половины» (что это за половина такая?), а если обратиться к истокам, он нёс идею равных прав женщин и мужчин. Я думаю, с начала прошлого века цивилизация достигла хороших результатов и нам есть куда двигаться дальше. Давайте праздновать наше желание быть на равных, становиться дружнее, отзывчивее и целеустремленной.