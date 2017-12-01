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Женщина спрыгнула с моста в Лисаковске

25 Декабря 2017 15:03 565
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Женщина спрыгнула с моста в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - ЧП произошло вчера вечером в Лисаковске, с моста спрыгнула 34-летняя женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области, 

Причина попытки самоубийства полицейскими выясняется.

«24 декабря в 20:10 в дежурную часть Лисаковского ГОВД поступило сообщение о том, что с моста спрыгнула женщина. В результате прыжка в ледяную воду она получила переохлаждение», - сообщили в ведомстве.

На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая оказала первую медицинскую помощь и доставила 34-летнюю женщину в приемный покой городской больницы.

Факт зарегистрирован по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства), проводится расследование.

 

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Ключевые слова: Костанайская область, Происшествия,
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Автор:

Жанна Мусабаева

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