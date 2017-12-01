Женщина спрыгнула с моста в Лисаковске

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - ЧП произошло вчера вечером в Лисаковске, с моста спрыгнула 34-летняя женщина, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДВД Костанайской области,

Причина попытки самоубийства полицейскими выясняется.



«24 декабря в 20:10 в дежурную часть Лисаковского ГОВД поступило сообщение о том, что с моста спрыгнула женщина. В результате прыжка в ледяную воду она получила переохлаждение», - сообщили в ведомстве.



На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, которая оказала первую медицинскую помощь и доставила 34-летнюю женщину в приемный покой городской больницы.



Факт зарегистрирован по ст. 105 УК РК (доведение до самоубийства), проводится расследование.