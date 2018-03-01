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Женщина скончалась в аптеке Жаркента при получении инъекции - версия медиков

20 Марта 2018 15:32 369
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Женщина скончалась в аптеке Жаркента при получении инъекции - версия медиков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Жаркент Алматинской области местная жительница cкончалась в аптеке при получении инъекции, передает корреспондент МИА «Казинформ». Медики Панфиловской районной больницы допускают версию о том, что смерть могла наступить от анафилактического шока.

«Она учительница, завуч в педагогическом колледже. Лечилась у нас в поликлинике. Закрыла больничный лист. В последующем она у нас получала все лечения, инъекции. Но по каким-то причинам сама потом пошла в аптеку. Почему она обратилась в частную аптеку, где получила инъекцию, неизвестно. Скорее всего, был анафилактический шок, приведший к несчастью. Сейчас органы разбираются, возбуждено дело», - пояснил заместитель директора по охране материнства и детства главного врача Панфиловской районной больницы Мурат Мухаметжанов.

Вместе с тем, руководитель областного управления здравоохранения от каких-либо комментариев воздержался, отметив, что делом занимается специальная комиссия.

«Сейчас идет расследование по этому поводу. Созданная спецкомиссия доложится. После этого уже будут даны официальные разъяснения», - сказал Бауыржан Ыскак.

 

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Ключевые слова: Алматинская область, Происшествия,
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Автор:

Хасан Еспанов

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