Женщина скончалась в аптеке Жаркента при получении инъекции - версия медиков

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В городе Жаркент Алматинской области местная жительница cкончалась в аптеке при получении инъекции, передает корреспондент МИА «Казинформ». Медики Панфиловской районной больницы допускают версию о том, что смерть могла наступить от анафилактического шока.

«Она учительница, завуч в педагогическом колледже. Лечилась у нас в поликлинике. Закрыла больничный лист. В последующем она у нас получала все лечения, инъекции. Но по каким-то причинам сама потом пошла в аптеку. Почему она обратилась в частную аптеку, где получила инъекцию, неизвестно. Скорее всего, был анафилактический шок, приведший к несчастью. Сейчас органы разбираются, возбуждено дело», - пояснил заместитель директора по охране материнства и детства главного врача Панфиловской районной больницы Мурат Мухаметжанов.

Вместе с тем, руководитель областного управления здравоохранения от каких-либо комментариев воздержался, отметив, что делом занимается специальная комиссия.

«Сейчас идет расследование по этому поводу. Созданная спецкомиссия доложится. После этого уже будут даны официальные разъяснения», - сказал Бауыржан Ыскак.