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Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Жезказгане

5 Марта 2018 12:06 659
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Женщина погибла при пожаре в многоэтажке в Жезказгане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пожар произошел в квартире пятиэтажного дома в Жезказгане, в результате которого погибла женщина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

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Сообщение о пожаре поступило в службу ЧС 4 марта в 03.04 часов утра.

«В пятиэтажном жилом доме произошло горение б/у мебели и вещей в двухкомнатной квартире на втором этаже. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Силами пожарных подразделений спасено 17 человек, в том числе 7 детей и эвакуировано 33 человека, из них 10 детей. На месте пожара обнаружен труп женщины 1988 г.р. Предварительная причина пожара - неосторожность при курении», - говорится в сообщении.

В работах по тушению пожара были задействованы силы ДЧС в составе 13 человек и 4 единиц техники.

Иллюстративное фото

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Ключевые слова: Карагандинская область, Происшествия,
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