Женщина нечаянно спалила авто на заправке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 54-летняя британка Джули Никлин залила бензин в воздухозаборник Smart Fortwo 2005 года, после чего автомобиль вспыхнул, передает autorambler.ru.

Автоледи приехала на АЗС, взяла пистолет с бензоколонки, вставила в автомобиль и залила топливо. Только, как пишет The Sun, она залила его в воздухозаборник воздушного фильтра, который находится с противоположной от бензобака стороны.

На фото слева - крышка воздушного фильтра Smart Fortwo, справа - лючок бензобака



В результате топливо попало в салон и моторный отсек. А когда Джули села за руль и запустила двигатель, машина вспыхнула. Находившийся поблизости очевидец бросился на помощь и помог женщине выбраться из горящего авто. Она не пострадала.