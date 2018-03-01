Женщина-крановщик: Я закладывала фундамент Акорды и строю тепловозы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Светлана Садыкова уже 30 лет работает машинистом крана, последние пять лет - участвует в сборке тепловозов на заводе в Астане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как признается Светлана, кем стать она особо не выбирала, потому что профессия крановщика - это семейное дело.



«У нас все крановщики, здесь у меня работает сестра Райхан, муж у меня тоже крановщик, у нас семейный подряд крановщиков. Училась я в экибастузском профессионально-техническом училище, и вот 30 лет я уже работаю крановщиком», - рассказала она Казинформу.







Первые 8 лет карьеры она проработала на башенном кране, а потом - в основном на мостовом кране. Работала на угольном разрезе «Богатырь комир», потом приехала в Астану, работала на стройке.



«Строила Акорду. Всего на строительство Акорды ушло лет 5, я была там только первый год, участвовала в закладке фундамента. Вообще я участвовала в строительстве многих зданий здесь, например, Дворец независимости, Конгресс-холл. Я приехала сюда строить Астану и попала на этот завод», - вспомнила Светлана Садыкова.









На столичном заводе по сборке локомотивов Светлана работает машинистом мостового крана. Она собирает кабины, которые далее отправляются на покраску и на сборочный цех.









«День начинается с того, что мы проверяем краны, заполняем журналы, а потом уже выполняем фронт работы. Рабочий график с 9 до 9 вечера по два дня, два дня отдыхаем», - поделилась она.



По ее словам, работать в мужском коллективе не сложно, и так как женщин всего на заводе 21, то к ним проявляют особое уважение.

Кстати, мужчины окружают Светлану не только на работе, у нее двое детей - и оба мальчика. На праздник 8 марта они обычно делают сюрпризы, готовят, делают уборку дома.



На вопрос, как вы успеваете совмещать работу и семью, она, не задумываясь, ответила: «Как? Как все женщины, доля у нас такая».