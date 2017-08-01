Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Deadpool-2»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Женщина-каскадер погибла в Канаде на съемках фильма Deadpool 2, выполняя трюк на мотоцикле, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полиции города Ванкувер.

"Полиция подтверждает, что женщина-каскадер скончалась в процессе съемок Deadpool в ходе трюка на мотоцикле. Полицейские находятся на месте происшествия", - информировали органы правопорядка в своем Twitter.

Новостной ресурс TMZ со ссылкой на очевидцев сообщил, что каскадер на мотоцикле врезалась в витрину первого этажа башни Shaw Tower, которое насчитывает 41 этаж (149 м) и считается четвертым по высоте зданием в Ванкувере.



Премьера продолжения комедийного боевика, первая часть которого вышла в 2016 году и собрала порядка $783 млн по всему миру, намечена на май 2018 года.



Deadpool режиссера Тима Миллера с Райаном Рейнольдсом в главной роли номинировался в этом году на кинопремию "Золотой глобус" в категориях "Лучший фильм" (комедия или мюзикл) и "Лучшая мужская роль", а также на награды Гильдии режиссеров и Гильдии сценаристов США.