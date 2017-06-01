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Женис Касымбек заверил в высоком качестве дороги Алматы-Талдыкорган

Женис Касымбек заверил в высоком качестве дороги Алматы-Талдыкорган
12 Июня 2017 13:48 672

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек пообещал, что качество  дороги Алматы -Талдыкорган будет высоким. Об этом он сказал в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, по просьбе жителей были внесены технические изменения в части уширения дороги.

«Потому что дорога проходит через населенный пункт, плюс на дороге появляются сооружения, которые должны обеспечить переход этой дороги для людей», - сказал Женис Касымбек.
 
Министр отметил, что работы на этом участке полностью заканчиваются в октябре 2017 года и заверил, что качество дороги будет высоким.

«Многие участки этой дороги были сданы еще два года назад. Средние сроки строительства - четыре года, это проектные сроки. Балпык-би был единственным проблемным участком, в результате с подрядчиком контракт расторгнут, были судебные разбирательства и внесены изменения в проектную документацию. Качество этой дороги, могу вас заверить, достаточно высокое», - добавил Женис Касымбек.

 

 

 

 

 

Ключевые слова: Правительство РК, Алматинская область, Инфраструктурные проекты,
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