Женис Касымбек заверил в высоком качестве дороги Алматы-Талдыкорган

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек пообещал, что качество дороги Алматы -Талдыкорган будет высоким. Об этом он сказал в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил министр, по просьбе жителей были внесены технические изменения в части уширения дороги.



«Потому что дорога проходит через населенный пункт, плюс на дороге появляются сооружения, которые должны обеспечить переход этой дороги для людей», - сказал Женис Касымбек.



Министр отметил, что работы на этом участке полностью заканчиваются в октябре 2017 года и заверил, что качество дороги будет высоким.



«Многие участки этой дороги были сданы еще два года назад. Средние сроки строительства - четыре года, это проектные сроки. Балпык-би был единственным проблемным участком, в результате с подрядчиком контракт расторгнут, были судебные разбирательства и внесены изменения в проектную документацию. Качество этой дороги, могу вас заверить, достаточно высокое», - добавил Женис Касымбек.