Жена умершего ликвидатора-чернобыльца подала иск против поликлиники Семея

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Истец обратилась в Семейский городской суд с иском к поликлинике смешанного типа №6, мотивируя тем, что ее покойный муж являлся инвалидом 3-й группы, вследствие заболевания, связанного с работами по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, сообщается на сайте Восточно-Казахстанского областного суда.

В связи с ухудшением здоровья супруг истицы был госпитализирован в Медицинский центр Государственного Медицинского Университета г. Семей с клиническим диагнозом: «Ишемическая болезнь сердца. Острый инфаркт миокарда». Спустя 10 дней после выписки он скончался. Уже после, в поликлинике №6 супруге покойного выдали медицинскую справку с диагнозом о причине смерти: «Отек легких. Хроническая обструктивная болезнь легких», на основании которой орган РАГС произвел запись акта о смерти. В суде истец просила обязать ответчика внести изменения в корешок медицинского свидетельства о смерти.

«На мои возражения о том, что супруг при жизни никогда не страдал вышеуказанными заболеваниями, и что он умер вследствие болезни сердца, участковый врач ответила о том, что поликлинике не положено писать о наличии смерти вследствие инфаркта» - пояснила она.

От диагноза причины наступления смерти, указанного в справке, зависело назначение истцу специального государственного пособия вследствие лучевой болезни, связанной с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В ходе разбирательства суд критически отнесся к показаниям свидетеля врача, имеющего небольшой двухлетний стаж работы по специальности, поставившего ошибочный диагноз ввиду недостаточного опыта работы и слабой квалификации.

Решением суда исковые требования удовлетворены частично. Постановлено обязать ответчика внести изменения в корешок медицинского свидетельства о смерти, где в графе причины смерти указать как - «Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз».