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Жару до 38 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане

Жару до 38 градусов прогнозируют синоптики в Казахстане
12 Июня 2017 15:09 453

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и потепление прогнозируют синоптики в Казахстане 13-15 июня, сообщает РГП «Казгидромет».

«Циклон, образовавшийся над Западным Казахстаном, в предстоящие трое суток будет перемещаться в северо-восточном направлении через центральные и северные области республики. Однако, входящие в этот циклон системы фронтов повлияют на погоду южных и юго-восточных регионов, а 15 июня под его влияние попадут и восточные области Казахстана. Жителей этих регионов ожидают местами кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, на севере возможен град»,- говорится в сообщении.

Несмотря на осадки, казахстанцев ждет потепление, местами температура поднимется до +30...38 градусов.

 

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