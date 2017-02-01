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Жансаю Абдумалик признали самой красивой шахматисткой Евразии

Жансаю Абдумалик признали самой красивой шахматисткой Евразии
3 Февраля 2017 13:18 1455

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Завершилось голосование за самую красивую шахматистку Евразии. Больше всех голосов (9136) набрала 17-летняя международный гроссмейстер Жансая Абдумалик из Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ». 

Второе место заняла международный мастер из Узбекистана 23-летняя Сарвиноз Курбонбоева (7848), на третьем - расположилась член национальной сборной Таджикистана 20-летняя Мутриба Хотами (653).

Во время проведения конкурса проходило онлайн - голосование на сайте сhess.pw.  В нем участвовали шахматистки из восьми стран: Польши, Азербайджана, Индии, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Казахстана.

Жансая Абдумалик свой первый титул завоевала в шесть лет, когда в 2006 году выиграла чемпионат Алматы по шахматам среди девочек до восьми лет. Позже, в восемь лет она стала чемпионкой мира среди детей и чемпионкой Азии. В 2013 году казахстанка была признана азиатской федерацией ФИДЕ лучшей шахматисткой Азии до 20 лет. В 2016 году впервые в карьере одержала победу на чемпионате Казахстана среди женщин.

Ключевые слова: Спорт,
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