Жанат Жакиянов проведет свой следующий бой в США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Временный» обладатель пояса WBA казахстанский боксер Жанат Жакиянов проведет свой следующий, 28-й бой в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жакиянов 10 февраля 2017 года будет биться за пояса WBA (Super) и IBO. Противником нашего земляка будет хозяин ринга 29-летний Раусхи Уоррен. Уоррен провел 15 боев, и одержал 14 побед.

Наш боксер провел 27 боев, и только в одном проиграл.

Напомним, Жакиянов в последнем своем бою в ноябре 2015 года победил венесуэльца Йонфреза Парехо и стал «временным» обладателем пояса WBA.