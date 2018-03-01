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Жанат Тусупбеков переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики РК

2 Марта 2018 07:20 528
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Жанат Тусупбеков переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Жанат Тусупбеков на четыре ближайших года переизбран президентом Федерации тяжелой атлетики Казахстана, передает СИА «SPORTINFORM».

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За переизбрание Тусупбекова участники прошедшей в Астане избирательной конференции федерации проголосовали единогласно.

Как отметил президент ФТА РК Жанат Тусупбеков, им будет продолжена работа по усилению антидопинговой политики и реализации мер социальной поддержки спортсменов, развитие местных федераций тяжелой атлетики, совершенствование материально-технической базы на местах, привлечение инвестиций.

«Очень редким явлением является то, что президент Международной федерации тяжелой атлетики, генеральный секретарь, президенты пяти континентальных федераций присутствуют на одном мероприятии. Данное обстоятельство подчеркивают значение Жаната Тусупбекова для тяжелой атлетики страны», - прокомментировал генеральный секретарь ФТА РК Омар Мустафин.

Глава Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян, в свою очередь, выразил удовлетворение итогами выборов и поздравил казахстанскую федерацию «с тем, что у вас есть такой лидер».

В период с 2013 по 2017 годы казахстанские штангисты в общей сложности завоевали 93 медали различного достоинства. Особенный упор делался на улучшение показателей юношеской и юниорской сборных страны.

Добавим, что параллельно с выборами состоялось заседание Интерконтинентальной комиссии IWF.

 

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Ключевые слова: Назначения, Спорт,
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