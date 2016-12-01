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Жанабаев одержал вторую победу на профи-ринге

Жанабаев одержал вторую победу на профи-ринге
26 Декабря 02:10 170

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Куньмине (Китай) 24-летний казахстанец Нурсултан Жанабаев (до боя: 1-0) в десятираундовом поединке одержал победу над опытным 32-летним боксером из Филиппин Арнелем Тинампеем (до боя: 22-20-1, 8КО), сообщает группа «Профи Бокс Казахстана» ВКонтакте.    

Нурсултан Жанабаев начал свою профессиональную карьеру 22 октября в Поднебесной. В дебютном поединке он раздельным решением судей победил местного соперника Син Син Яна (11-5-3), тем самым уже в первом поединке завоевав титул чемпиона Китая по версии WBA, пишет Sports.kz. 

 

 

Ключевые слова: Спорт,
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