Жамбылскую область 80-х годов увидели зрители на сцене драмтеатра  

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - С успехом в Таразе прошла премьера спектакля «Хвастун со станции Луговая» по мотивам рассказа жамбылского писателя Уалихана Сагинханова из жизни молодежи жамбылского села.

«История, рассказанная в спектакле, основана на реальных событиях из детства автора Уалихана Сагинханова, жившего в селе Луговое Жамбылской области, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель руководителя театра Валерия Сон. - Когда-то эту станцию на весь мир прославил родившийся здесь знаменитый жеребец Абсент, но спектакль не о нем, а о молодежи 80-х, проживавшей в этом селе, где была маленькая железнодорожная станция, и о том, как тогда умели дружить, и как любили свой край, свою Родину».

В рассказе, доработанном автором для театральных подмостков, повествуется, как главный герой Конысбай (в исполнении актера Данияра Кенжебаева) поступил учиться в городское железнодорожное училище, и летом приезжает на каникулы в родное село. Хвастовство Конысбая о своих успехах не может оставить равнодушными его друзей - односельчан. А друзья у Конысбая разных национальностей - казах Амантай, турок Джохар, украинец Василий и русский Алексей. Друзья приезжают в город, но, разоблачив обман Конысбая, не отворачиваются от него, а наоборот, оберегают от дальнейших неудач.







Непритязательный сюжет интерпретирован режиссером-постановщиком Жамал Бодаубаевой в добрый и поучительный спектакль, вызывающий чувство некоторой ностальгии по светлым временам молодости, первой любви и чистоты отношений. Передают это настроение и декорации в исполнении художника-постановщика Владимира Сизинцева.

«Это замечательный подарок областного Русского драматического театра жамбылским зрителям к 25-летнему юбилею Независимости Республики Казахстан. Спектакль воспевает любовь к родному краю, к людям, воспевает искренность простых людей, живущих в сельской глубинке», - добавила В. Сон.

Рассказ Уалихана Сагинханова «Хвастун» в свое время был удостоен премии международного литературного конкурса «По следам скромного гения».



